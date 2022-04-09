نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي والسد القطري بدوري أبطال أسيا 2022 | التعادل لا يفيد الليلة ترقب نتيجة المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الفيصلي والسد القطري، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة المجموعة D، من أهم المواعيد الكروية التي يتم البحث عنها من قبل جماهير الفريقين، خاصة بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية، المباراة تقام في نفس اليوم مع قمة سعودية قطرية أخرى هي مباراة الهلال والريان، لذا منن المتوقع أن نشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة بين الفرق العربية في البطولة القارية الكبيرة، المباراة تقام على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، التي تستضيف مباريات المجموعة D ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء المرتقب.

كان الفيصلي السعودي قد تعادل في المباراة الأولى مع الوحدات الأردني بهدف لكل فريق، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة السد القطري ضد فريق ناساف كاريي بطل أوزبكستان، واليوم التعادل لايفيد أي من الفريقين الهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل تصحيح المسار والصعود للدور التالي، تلعب قمة سعودية إماراتية في نفس التوقيت وهي مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي ضمن مباريات المجموعة B التي تستضيفها العاصمة الرياض.

موعد مباراة الفيصلي والسد القطري

20.15 : بتوقيت غرينتش.

22.15 : بتوقيت مدينة القاهرة.

23.15 : بتوقيت السعودية، ودولة قطر.

عداد تنازلي لموعد مباراة الفيصلي والسد القادمة

ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الأولى