وفاة الحارس البلجيكي فان دام عن 28 عاما بعد صراع مع المرض

أعلن نادي سيركل بروج البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة حارس مرماه، ميغيل فان دام عن عمر ناهز 28 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الدم (اللوكيميا).

وقال النادي في بيان "الكلمات لا تكفي لوصف ما نشعر به، على الرغم من علمنا أن الأمور لم تسر على ما يرام لبعض الوقت. ميغيل، مثابرتك وقوتك على المضي قدما، للتغلب على انتكاسة إثر انتكاسة، كانت رائعة. أنت مثال للإيجابية والمثابرة والروح القتالية، ومصدر إلهام لكل من يحارب هذا المرض".

وفي نفس السياق، أعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة فان دام.

ونقل ريال مدريد عبر بيان رسمي، تعازيه العميقة ومودته وتعاطفه مع أفراد أسرة فان دام والمقربين منه وكذلك ناديه وزملائه.

وأصيب فان دام بسرطان الدم في العام 2016، وتمكن من التعافي مرتين من المرض قبل أن يعلن إصابته به مجددا في سبتمبر 2020 .

وكان فان دام، بدأ مسيرته في دوري الدرجة الأولى البلجيكي عام 2014، لكن عدد مشاركاته في المباريات لم تتجاوز 50 مباراة بسبب المرض.

المصدر: وكالات

