نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة الشباب والجزيرة 2022/04/11 مباراة الصعود لليوث وتصحيح المسار للجزيرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قمة خليجية بنكهة أسيوية عندما يحين موعد مباراة الشباب والجزيرة، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية B، يسبق المباراة قمة أخرى وهي مباراة الهلال ضد الريان القطري، اللقاء الذي يهدف كلا الفريقين للفوز به والحصول على الثلاث نقاط، الشباب السعودي لضمان الصعود إلي الدور أل 16 للبطولة، بعد فوزه في الجولة الأولى على بومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة، وتصدره للمجموعة مبكراً أما منافسة اليوم، فلا بديل أمامه عن الفوز لإستكمال مشوار البطولة، الفوز أو الخروج لذا من المتوقع أن نشهد مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء.
عداد تنازلي لموعد المباراة
موعد مباراة الشباب والجزيرة القادمة
- 20.15 : – الثامنة والربع بالتوقيت العالمي.
- 22.15 : – العاشرة والربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
- 23.15 : – الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
- 24.15 : – الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
القنوات الناقلة الشباب والجزيرة
تنقل المباراة عبر عدة قنوات عربية منها قناة بي إن سبورت أسيا القطرية، قناة أبوظبي أسيا، قنوات SSC السعودية الجديدة، قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب، قناة الكأس القطرية.
مباراة الشباب السعودي ضد الجزيرة الإماراتي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مباشراً” موعد مباراة الشباب والجزيرة 2022/04/11 مباراة الصعود لليوث وتصحيح المسار للجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.