نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة الشباب والجزيرة 2022/04/11 مباراة الصعود لليوث وتصحيح المسار للجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قمة خليجية بنكهة أسيوية عندما يحين موعد مباراة الشباب والجزيرة، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية B، يسبق المباراة قمة أخرى وهي مباراة الهلال ضد الريان القطري، اللقاء الذي يهدف كلا الفريقين للفوز به والحصول على الثلاث نقاط، الشباب السعودي لضمان الصعود إلي الدور أل 16 للبطولة، بعد فوزه في الجولة الأولى على بومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة، وتصدره للمجموعة مبكراً أما منافسة اليوم، فلا بديل أمامه عن الفوز لإستكمال مشوار البطولة، الفوز أو الخروج لذا من المتوقع أن نشهد مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء.

عداد تنازلي لموعد المباراة

موعد مباراة الشباب والجزيرة القادمة

20.15 : – الثامنة والربع بالتوقيت العالمي.

22.15 : – العاشرة والربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

23.15 : – الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

24.15 : – الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة الشباب والجزيرة

تنقل المباراة عبر عدة قنوات عربية منها قناة بي إن سبورت أسيا القطرية، قناة أبوظبي أسيا، قنوات SSC السعودية الجديدة، قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب، قناة الكأس القطرية.

مباراة الشباب السعودي ضد الجزيرة الإماراتي