نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “البحث عن الصدارة” موعد مباراة الهلال والريان في أسيا والتشكيل المتوقع الزعيم يراود الأسود المفترس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقب نهاية مباريات الجولة الأولى مباشراً بدأ البحث عن مواعيد مباريات الجولة الثانية، وأهمها على الإطلاق هو موعد مباراة الهلال والريان لقاء زعامة المجموعة الأولى، بعد فوز الفريقين في الجولة الأولى الهلال على الشارقة بهدفين لهدف، والريان فاز على أستقلال دوشنية الطاجيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليلتقي الفريقين على ملعب الملز في الجولة الثانية، قبل اللقاء فريق الريان يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال السعودي، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والتشكيل المتوقع، وتاريخ مواجهات الكبيرين بدوري أبطال أسيا.

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال ضد الريان

موعد مباراة الهلال والريان القطري

17.15 : – الخامسة والربع بتوقيت غرينتش.

19.15 : – السابعة والربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

20.15 : – الثامنة والربع مساءً بتوقيت كلاً من السعودية، وقطر.

القنوات الناقلة المباراة

تنقل جمع مباريات دوري أبطال أسيا على مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية، وكذالك تنقل عبر شاشة قناة بي إن أسيا AFC وقنوات الكأس القطرية، ولم يتحدد بعد معلقين اللقاء وسنوافيكم بالقنوات والمعلقين فور الإعلان عنهم.

تاريخ مواجهات الهلال والريان أسيوياً

التاريخ ينحاز لصالح الزعيم السعودي نادي الهلال، فقد تواجه الفريقين في دوري أبطال أسيا قبل هذا اللقاء 6 مباريات، كان الفوز من نصيب الهلال في 4 مباريات، بينما فاز الريان القطري في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة، وأكبر نتيجة شهدها لقاء الفريقين كانت عام 2013 فاز الهلال 3-1 على الريان.

ترتيب جدول المجموعة A قبل اللقاء