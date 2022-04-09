إشبيلية يقلب تأخره إلى فوز على غرناطة

إشبيلية يقلب تأخره إلى فوز على غرناطةقلب فريق إشبيلية تأخره بهدف أمام ضيفه غرناطة إلى فوز 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم غرناطة بهدف سجله داروين ماتشي في الدقيقة 23 وتعادل إشبيلية عن طريق دييغو كارلوس في الدقيقة 32 ثم سجل لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 66 إلا أن فيكتور دياز سجل هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة 88، ثم سجل رافاييل مير فيسنتي الهدف الثالث لأشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يختتم أليخاندرو غوميز أهداف إشبيلية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.