متابعُة مباراة الهلال ضد الشارقة فى دوري ابطال اسيا الجولة الاولي اليوم 8/4/2022 بتعليق عبدالله الحربي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث الجماهير السعودية الاماراتية بدءت ان تباشر فى عمليات البحث حول كل ماهو متعلق حيال تلك المباراة التي ستكون على اطار صفيح فى منافسة ستكون الى حد كبير شيقة فى اطار منافسات المجموعة الاولى من دوري ابطال اسيا.

متابعُة مباراة الهلال ضد الشارقة

اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثامن من أبريل موعدنا مع لقاء شيق يجمع مابين نادي الهلال السعودي امام نادي الشارقة الإماراتي فى إطار منافسات دور المجموعة الاولي من دور مجموعات بطولة دوري أبطال اسيا، حيث سيواجه اليوم فريق الهلال منافسة الشارقة على استاد الأمير فيصل فى لقاء سيكون شيق يسعى فيه فريق الزعيم على تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد ان توجه الزعيم العام الماضي، من الرغم من تواجد نادي الزعيم السعودي فى مجموعة قوية للغاية تضم كل من الشارقة الإماراتي والريان القطري وفريق استقلال دوشنبه، وفي ظل رغبة فريق فريق الهلال على الحفاظ على سلسلة نتائجه الايجابية بعد ان حقق فريق الهلال الانتصار في اخر مباراتين فى كأس الملك السعودي وفي ظل احتلال نادي الهلال السعودي المرتبة الثانية فى الدوري السعودي للمحترفين، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية تشكلية الهلال اليوم

تشكيلة الهلال ضد الشارقة

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

سلمان الفرج – جوستافو كويلار

سالم الدوسري – ماتيوس بيريرا – أندريه كاريلو

موسى ماريغا

مباراة الهلال ضد الشارقة

اليوم الموافق ميلادياً 8 أبريل 2022 نتابع قمة الهلال امام نادي الشارقة الإماراتي فى إطار منافسات دور المجموعات بطولة دوري ابطال اسيا عند تمام الحادية عشر و15 دقيقة حسب توقيت المملكة العربية السعودية عبر شاشات اس اس سي 1 السعودية بصوت المعلق عبدالله الحربي، على ان تبدأ منذ لحظات قليلة من الان مجريات الشوط الاول من عمر اللقاء ، على ان يدخل فريق الهلال متحمساً على احراز الهدف الاول وتعزيز نتيجة اللقاء الى صالحه