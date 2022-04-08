محمد صلاح يعترف: أنا في موقف حساس
أقرّ الدولي المصري محمد صلاح أنّ المفاوضات المطوّلة مع فريقه ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد عقده هي مسألة "حسّاسة."
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" ينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف عام 2023، وتشير التقارير الى أنّ المصري يطالب ليفربول براتب يجعله الأعلى أجرًا في الدوري الممتاز.
وأقرّ صلاح (29 عامًا) قبل مباراة القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في الدوري بعد غدٍ الأحد، أنها قضية حساسة لجميع المعنيين، لكنه أصرّ على أن ذلك لن يشتت تركيزه على هدف تحقيق الرباعية مع ليفربول هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يعترف: أنا في موقف حساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.