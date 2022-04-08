محمد صلاح يعترف: أنا في موقف حساس

محمد صلاح يعترف: أنا في موقف حساسأقرّ الدولي المصري محمد صلاح أنّ المفاوضات المطوّلة مع فريقه ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد عقده هي مسألة "حسّاسة."

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" ينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف عام 2023، وتشير التقارير الى أنّ المصري يطالب ليفربول براتب يجعله الأعلى أجرًا في الدوري الممتاز.

وأقرّ صلاح (29 عامًا) قبل مباراة القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في الدوري بعد غدٍ الأحد، أنها قضية حساسة لجميع المعنيين، لكنه أصرّ على أن ذلك لن يشتت تركيزه على هدف تحقيق الرباعية مع ليفربول هذا الموسم.