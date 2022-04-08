نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة للعنابي.. موعد مباراة الوحدات والفيصلي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الوحدات والفيصلي ، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب من الجولة الأولى في المجموعة الخامسة، يستضيف مساء الجمعة 8 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، فعاليات المواجهة الأردنية السعودية، والتي تجمع فريقا الفيصلي السعودي والوحدات الأردنية ، حيث تمثل المواجهة، الضربة الأولى للعنابي في مشاركة تاريخية في البطولة الآسيوية للأندية ، بينما يأمل المارد الأخضر في إطلالة مميزة لكرة القدم الأردنية على الصعيد القاري أو الآسيوي.

نستعرض في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الوحدات والفيصلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في دوري أبطال آسيا قبيل انطلاق النسخة 41 من المسابقة، علاوة على تاريخ مواجهات الوحدات والفيصلي .

مباراة الوحدات والفيصلي

مواجهة عربية جديدة إذن، تجمع فريقا الفيصلي والوحدات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا .

حيث يأمل العنابي في تقديم صورة جيدة عن نفسه في مشاركته الأولى بأقوى المسابقات الآسيوية على مستوى الأندية.

فيما يسعى نادي الضفتين إلى محو آثار النتائج السلبية في مشاركاته السابقة بالبطولة.

نتناول فيما يلي ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا :

وهذه الأندية المشاركة في المجموعة الخامسة من الموسم الحالي للبطولة الآسيوية للأندية:

جدير بالذكر أن الأندية السعودية تخوض مواجهات قوية على صعيد الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

حيث تبدأ يوم الخميس 7 أبريل 2022 بـ مباراة الدحيل والتعاون ، والتي انتهت بفوز مثير للذئاب.

وتستأنف يوم الجمعة 8 أبريل 2022 بـ3 لقاءات، وهي مباراة مومباي سيتي والشباب ، ثم مباراة الوحدات والفيصلي ، و مباراة الهلال والشارقة .

نادي الوحدات

نبدأ تغطيتنا مع نادي الوحدات الأردني ، صاحب الخبرة في المشاركات الآسيوية وثاني أشهر الفرق في كرة القدم الأردنية.