اليوم الموعد مع مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي..البرنامج

تدور اليوم الخميس ، مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

الساعة 17:45 : لايبزيج - أتلانتا

مباريات الساعة 20:00:

سبورتينغ براغا - جلاسكو رينجرز

آينتراخت فرانكفورت - برشلونة

وست هام يونايتد - ليون

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