صينية باذنجان باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي

صينية باذنجان باللحمة المفرومة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية باذنجان باللحمة المفرومة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات صينية باذنجان باللحمة المفرومة

تتكون صينية باذنجان باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

11 حبة باذنجان صغير الحجم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملح.

2 فص ثوم مهروس.

500 جم لحم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

رشة قرفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

2 حبة طماطم كبيرة الحجم مفروم في الخلاط.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

كوب من الماء.

قرن فلفل أخضر حار (اختياري).

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية باذنجان باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

زيل رأس الباذنجان، ثم نقشر طوليا نصف تقشيره، ثم نقوم بإحداث شق كبير في الباذنجان طوليا.

ثم نغسله جيدا ونجففه.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

بعد ذلك نضيف إليه الباذنجان ونقليه من الجهتين حتى يتحمر.

ثم نرفع الباذنجان من الزيت على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقتين كبير من الزيت والبصل المفروم ناعم ورشة ملح ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل.

بعد ذلك نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحم.

ثم نضيف البهارات المشكلة والبابريكا والهيل المطحون والقرفة والفلفل الأسود ونقلب باستمرار حتى تنضج اللحمة، ثم نرفعها من على النار.

بعد ذلك نحضر صينية بيركس ونرص فيها الباذنجان، ثم نملئ الباذنجان بحشوة اللحم، ثم نضع على الوجه قرن فلفل أخضر، ونضع الصينية جانبا.

ثم نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها عصير الطماطم ومعجون الطماطم ودبس الرمان والماء، ثم نترك الصلصة حتى تنضج.

ثم نرفع الصلصة من على النار، ونسكب الصلصة فوق الباذنجان.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم صينية باذنجان باللحمة المفرومة في طبق التقديم مع الأرز.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير