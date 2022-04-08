نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم || موعد مباراة الشباب ضد مومباي سيتي الهندي اليوم 8-4-2022 في دوري أبطال آسيا و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في الآتي تفاصيل موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يحل نادي الشباب السعودي ضفيًا ثقيلًا على منافسه مومباي سيتي الهندي وذلك في أولى جولات بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2022. وفي السياق ذاته ينافس فريق الشباب ومومباي سيتي اليوم ضمن فرق المجموعة الثانية والتي تشمل كل من فريق الجزيرة الإماراتي وأيضًا فريق القوة الجوية العراقي. وفي غضون ذلك نتناول معكم في السطور التالية موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم

تعد مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم من المباريات الهامة لدى جماهير فريق الشباب في المملكة العربية السعودية. والذي يأمل في مباراة اليوم لتحقيق الفوز أمام نظيره الهندي مومباي سيتي. وذلك بإستهلال أول مباراة له في بطولة دوري أبطال آسيا بحصد ثلاث نقاط جديدة تمكنه من استكمال مواجهاته القادمة في البطولة الآسيوية بروح معنوية مرتفعة. فيما تجدر الإشارة إلى أن نادي الشباب السعودي غاب عن ستة نسخ ماضية من دوري أبطال آسيا. حيث كان الظهور الأخير له في نسخة العام 2015. وتذيل فيها المجموعة الثانية برصيد خمسة نقاط . والتي جاء فيها خلفًا لنادي باختاكور الأوزبكي والعين الإماراتي وأيضًا فريق نادي نفط طهران الإيراني. وإليكم موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم و القنوات الناقلة. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الإطلاع أيضًا على موعد مباراة الفيصلي والوحدات.

موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا

مباراة الشباب ضد مومباي سيتي تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2022. في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا. والتي يستضيفها ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض. حيث تنطلق صافرة اللقاء في التوقيتات التالية. فيما يمكنكم التعرف أيضًا على موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 20:15 مساءً مصر في تمام الساعة 19:15 مساءً الكويت في تمام الساعة 20:15 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 21:15 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم

نتابع معكم في الآتي القنوات الناقلة لمباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022. والتي من المقرر أن يتم بثها بشكل مباشر من خلال شاشة قناة SSC Sport 1 HD السعودية الرياضية. والتي حازت مؤخرًا على حقوق بث مباريات البطولة الآسيوية لهذا الموسم. وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الشباب اليوم.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لمباراة الشباب اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC SPORT 1 SD الناقلة لمباراة الشباب ضد مومباي سيتي