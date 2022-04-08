نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والشارقة اليوم || موعد مباراة الهلال ضد الشارقة اليوم الجمعة 8-4-2022 في دوري أبطال آسيا و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم و القنوات الناقلة. تعد محل اهتمام لدى جماهير الزعيم في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. حيث تقام مباراة الهلال اليوم ضد الشارقة الإماراتي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2022. فيما تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي يتواجد حاليًا في المجموعة الأولى من البطولة الآسيوية. والتي يتواجد معه فيها نادي الريان القطري وأيضًا نادي استقلال دوشنبه ونادي الشارقة الإماراتي. وفي غضون ذلك نتابع معكم في السطور التالية موعد مباراة الهلال اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة الهلال والشارقة اليوم

تأتي مباراة الهلال ضد الشارقة اليوم في إطار مواجهات الجولة التمهيدية الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2022. حيث يدخل نادي الهلال السعودي مباراته ضد الشارقة ساعيًا إلى تحقيق الفوز في أولى مباريات النسخة الجديدة. إذ يأتي ذلك حسبما كشف المدرب الفني لنادي الهلال “رامون دياز”. والذي يطمح أن يحقق نتائج قوية في دور المجموعة بهدف مواصلة السير أملًا في الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي. وفيما يلي نتناول معكم موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم و القنوات الناقلة. فيما قد يهمك أيضًا التعرف على موعد مباراة الفيصلي والوحدات والتي تقام أيضًا في نفس الجولة.

موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري أبطال آسيا

يحين موعد مباراة الهلال والشارقة مساء اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري من عام 2022. والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت مباراة الهلال ضد الشارقة اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 23:15 مساءً مصر في تمام الساعة 22:15 مساءً الكويت في تمام الساعة 23:15 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 00:15 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة اليوم

نقدم لكم فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022. حيث من المقرر أن تذاع مباراة الهلال اليوم بشكل مباشر عبر قناة SSC Sport 1 HD السعودية الرياضية. والتي حازت مؤخرًا على حقوق بث مباريات البطولة الآسيوية لهذا الموسم. كما تنقل أيضًا مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم بشكل مشفر من خلال قناة beIN Sports AFC 3 HD. وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لمباراة الهلال اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC SPORT 1 SD الناقلة لمباراة الهلال ضد الشارقة