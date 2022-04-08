نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الفيصلي والوحدات اليوم|| موعد مباراة الوحدات ضد الفيصلي اليوم 8-4-2022 في دوري أبطال آسيا و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب فيصل الحسيني في دولة فلسطين. مباراة الفيصلي والوحدات اليوم وذلك في إطار الدور الأول من دوري أبطال آسيا 2022. وفي هذا السياق نتابع معكم في السطور التالية موعد مباراة الفيصلي ضد الوحدات اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث تعد هذه المواجهة من المواجهات الكلاسيكية التي تجمع بين الفريقين. وقد أبدى اليوناني “مارينوس” المدير الفني لفريق الفيصلي عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في بطولة دوري أبطال آسيا. لذا سيعمل الفريق على انتهاز هذه الفرصة من أجل تحقيق هدف جديد للفريق بين صفوف الأندية السعودية.

مباراة الفيصلي والوحدات اليوم

تحمل مباراة الفيصلي والوحدات اليوم الكثير من المفاجآت لدى جماهير الفريق السعودي. فقد سبق وأن تأهل نادي الوحدات الأردني إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وذلك عقب الفوز على نادي شباب الخليل الفلسطيني بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة عن طريق اللاعب مهند أبو طه. واللاعب ماتياس كاسترو. واللاعب فراس شلباية. وتلاها بعد ذلك بالفوز على نادي شباب رفح الفلسطيني بهدف نظيف عن طريق اللاعب مهند أبو طه. ونتناول معكم في السطور التالية موعد مباراة الفيصلي والوحدات اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. وقد يهمك التعرف أيضًا على موعد مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الفيصلي والوحدات اليوم في دوري أبطال آسيا

يأتي موعد مباراة الفيصلي والوحدات في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022. مساء اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري. وذلك على ملعب فيصل الحسيني خلال التوقيتات التالية. فيما يمكنكم أيضًا الإطلاع على موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الفيصلي والوحدات اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 23:15 مساءً مصر في تمام الساعة 22:15 مساءً الكويت في تمام الساعة 23:15 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 00:15 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والوحدات اليوم

نتابع معكم في الآتي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والوحدات اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022. والتي من المقرر أن يتم بثها بشكل مباشر من خلال شاشة قناة SSC Sport 1 HD السعودية الرياضية. والتي حازت مؤخرًا على حقوق بث مباريات البطولة الآسيوية لهذا الموسم. إضافة إلى ذلك سيتم إذاعة مباريات البطولة الآسيوية هذا الموسم عبر شبكة “بي إن سبورتس”. وتحديدًا عبر قناة beIN Sports AFC 3 HD. وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي اليوم.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لمباراة الفيصلي اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC SPORT 1 SD الناقلة لمباراة الفيصلي ضد الوحدات