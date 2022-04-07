نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاقة جديدة بأفضلية سعودية.. موعد مباراة الدحيل والتعاون دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الدحيل والتعاون ، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الخميس 7 أبريل 2022 ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة العربية القوية، والتي تجمع ناديا التعاون السعودي والدحيل القطري ، واللذين لم يسبق لهما الظفر باللقب الآسيوي من قبل، وهما يسعيان لتقديم بطولة مميزة، تليق بالكرة العربية بشكل عام، والسعودية والقطرية على وجه التحديد.

نتناول في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الدحيل والتعاون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في دوري أبطال آسيا قبيل انطلاق النسخة 41 من البطولة، علاوة على تاريخ مواجهات الدحيل والتعاون .

مباراة الدحيل والتعاون

مواجهة قطرية سعودية جديدة، تحتضنها الملاعب السعودية، على مستوى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

تجمع فريقا التعاون والدحيل العريقان على مستوى كرة القدم في المملكة العربية السعودية ودولة قطر .

غير أن إنجازات الفريقين على الصعيد الآسيوي، تعد شحيحة للغاية، لا يتجاوز دور ربع النهائي ، وسنبين ذلك تفصيلًا.

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا :

وهذه هي أندية المجموعة الرابعة من البطولة الآسيوية للأندية :

نشير إلى أن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ، تشهد مواجهات نارية للأندية السعودية.

حيث تنطلق يوم الخميس 7 أبريل 2022 ، مواجهة قوية حيث مباراة الدحيل والتعاون .

ويوم الجمعة 8 أبريل 2022 ، تلعب 3 لقاءات، تبدأ بـ مباراة مومباي سيتي والشباب ، ثم مباراة الوحدات والفيصلي و مباراة الهلال والشارقة .

نادي الدحيل

نبدأ تغطيتنا مع نادي الدحيل القطري ، والذي يسجل حضور الـ11 في بطولة دوري أبطال آسيا .

حيث شارك من قبل 10 مرات في البطولة، غير أنه لم يتجاوز دور ربع النهائي والذي بلغه 3 مرات.