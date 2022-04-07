نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي دوري أبطال آسيا 2022، سيكون ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية مسرحاً لإقامة مباراة القوة الجوية العراقي الجزيرة الإماراتي في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي ستقام مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر إبريل من العام 2022.

لعبة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

وتعد مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي هي الأولى بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث لم يسبق للفريقين أن ألتقيا من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، كما أنها هي المرة الأولى لفريق الجزيرة الإماراتي أن يلاقي فريق من أندية العراق في دوري أبطال آسيا، بالرغم من أن الفريق الإماراتي قد خاض منافسات دوري أبطال آسيا تسع مرات من قبل، وكانت آخرها اللعب في موسم 2018 من البطولة الآسيوية.

في المقابل فإن فريق القوة الجوية العراقي سبق وأن واجه من قبل الأندية الإماراته، حيث لعب القوة الجوية أمام الأندية الإماراتية ست مرات تمكن من الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مثلها، وتلقى الخسارة في أربع مباريات، وتأتي هذه هي المرة الخامسة لفريق القوة الجوية التي يشارك فيها في دوري أبطال آسيا.

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 قد وضعت نادي القوة الجوية العراقي في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2022 مع أندية الجزيرة الإماراتي، والشباب السعودي، وومومباي سيتي الهندي.

موعد مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

وقد تقرر أن تقام مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي في منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 لحساب المجموعة الثانية مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة القوة الجوية العراقي والجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2022 من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC 2HD بتعليق عامر الخوذيري، كما أن المباراة سيتم نقلها من خلال القناة الرابعة العراقية.