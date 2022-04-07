نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” موعد مباراة الوحدات والفيصلي القادمة الجمعة 8-4 دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير العربية موعد مباريات دوري أبطال أسيا، التي ستنطلق الخميس 7 إبريل الجاري وموعد مباراة الوحدات والفيصلي، من المواعيد التي يتم البحث عنها بكثافة كبيرة من جماهير الفريقين خاصة جماهير نادي الوحدات الأردني، التي تمني النفس بظهور جيد لفريقها في مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أسيا، كما تلعب في نفس اليوم مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي لحساب مباريات المجوعة الأولى، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والتشكيل المتوقع لكلاً من الوحدات والفيصلي، والقنوات الناقلة ومعلقي اللقاء الهام.

أعلن رئيس نادي الفيصلي السعودي من خلال بيان رسمي شكره الكبير لأعضاء شرف النادي، على دعمهم الكبير وأشار في بيانه أن هذا ليس بغريب على أعضاء الشرف الداعمين للفريق طوال مسيرته، وكان أعضاء الشرف قد قرروا شراء تذاكر المباراة وتوزيعها على الجماهير بالمجان، تحفيزاً لهم لحضور المباراة ومؤازرة الفريق في اللقاء المرتقب ضد الوحدات الأردني.

موعد مباراة الوحدات والفيصلي في دوري أبطال أسيا

20.15 : الثامنة والربع مساءً بالتوقيت العالمي.

22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

23.15 : مساءً بتوقيت كلاً من مكة المكرمة ودولة الأردن.

عداد تنازلي لموعد مباراة الوحدات والفيصلي

القنوات الناقلة مباراة الوحدات ضد التعاون

أعلنت قناة SSC HD 1 السعودية عن نقل اللقاء، وحددت المعلق راشد الدوسري للتعليق على المباراة، بينما تذاع المباراة أيضاً عبر قنوات بي إن سبورت أسيا، بتعليق المعلق سوار الذهب.

تذاكر مباراة الوحدات والفيصلي