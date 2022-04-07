نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والشارقة الإماراتي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والشارقة دوري أبطال آسيا 2022، يستهل نادي الهلال السعودي حملته في الدفاع عن لقبه في دوري أبطل آسيا، وذلك حين يستقبل فريق الشارقة الإماراتي مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر إبريل 2022، في المباراة المقرر إقامتها على أرضية ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في واحدة من المبارايت التي من المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كثيفاً من قبل جماهير الهلال السعودي.

ويأمل جماهير الهلال السعودي تحقيق فريقهم للفوز في مستهل مشواره الهلال بدوري المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، والتي ستقام منافساتها هذا الموسم على الأراضي السعودية نظراً لضيق الوقت.

وكانت إدارة فريق الهلال السعودي قد قامت بطرح تذاكر مباراة الهلال ضد الشارقة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكافة الجماهير، حيث يمكن الآن لجماهير الهلال الحصول على تذاكر الحضور لمباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022.

مجموعة الهلال دوري أبطال آسيا 2022

وكانت قرعة دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 قد أوقعت فريق الهلال السعودي في المجموعة الأولى رفقة أندية الشارقة الإماراتي، والريان القطري، واستقلال دوشنيه الأوزبكي، وسيتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني من هذه المجموعة إلى دور الستة عشر.

موعد مباراة الهلال والشارقة

وقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة الهلال والشارقة في الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 مساء يوم الجمعة، حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والشارقة من خلال شاشة قناة SSC 7HD السعودية بشكل مباشر داخل المملكة العربية السعودية، فيما ستقوم قناة أبوظبي الرياضية آسيا مباراة الهلال ضد الشارقة عبر شاشتها، والتي يمكن استقبالها لمن هم داخل الإمارات العربية المتحدة، كما ستقوم قناة bein SPORTS AFC الناقلة لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لكافة دول العالم باستثناء السعودية والإمارات على أن يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال والشارقة المعلق عصام الشوالي.