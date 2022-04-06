مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز القنوات الناقلة للقاء ومفاجأة في تشكيل الفريقين

انتهت فترة التوقف الدولي، وينتظر عشاق الأهلي عودة الدوري الممتاز بفارغ الصبر، كان المنتخب المصري قد خرج من تصفيات كأس العالم أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية،

وعاد لاعبو المارد الأحمر على مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع الهلال السوداني، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر، وتأهل رسمياً لدور ربع النهائي بدوري الأبطال، ليواجه نادي الرجاء المغربي، أما على الصعيد المحلي تلتقي القلعة الحمراء بزعيم الثغر، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

يعتلي النادي الأهلي في التوقيت الحالي صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة بينما يحل النادي السماوي وصيفاً ب26 نقطة، ومن أجل المحافظة على اعتلاء صدارة الدوري لابد أن يفوز المارد الأحمر على زعيم الثغر،

أو تعادل بيراميدز مع الزمالك، بينما يقع نادي الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، هذا وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة زعيم الثغر إقالة الجهاز الفني بررئاسة حسام حسن، نظراً للنتائج المتدنية التي يعاني منها النادي،

وتم الاستقرار على تعيين الكابتن عماد النحاس رئيساً للجهاز الفني، المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، ويلتقي الناديين اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية،

والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش، وستكون المواجهة صعبة للفريقين، بمعني أن المارد الأحمر يحتاج إلى الفوز من أجل المحافظة على صدارة الدوري،

بينما يحتاج زعيم الثغر للفوز من أجل تحسين نتائجه في الدوري، وضماناً لعدم الهبوط لمناطق الخطر، خاصةً بعد تصريحات مسؤولي اتحاد كرة القدم المصري، على عقد النية بتقليص عدد أندية الدوري المصري، إلى 16 نادي فقط.

القنوات الناقلة للمباراة

يلتقي النادي الأهلي مع نادي الاتحاد السكندري، على أرضية ملعب الأهلي وي السلام، وسوف تتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة، على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية، وسوف تُذاع بتعليق المعلق الصوتي أيمن الكاشف.