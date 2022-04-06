نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الليوث.. موعد مباراة مومباي سيتي والشباب دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة مومباي سيتي والشباب ، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، وضمت مرحلة الذهاب في الجولة الأولى، يستضيف مساء الجمعة 8 أبريل 2022 ، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية وهامة، تجمع فريقا الشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي ، حيث يعود الليث الأبيض للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غياب 7 مواسم، فيما يسجل الجيش الأزرق الهندي حضوره الأول في البطولة الآسيوية ، وبالتالي يمتلك كلا الفريقان الحافز القوي لتقديم مشاركة إيجابية وتاريخية.
نتناول في السطور التالية جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة مومباي سيتي والشباب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق النسخة 41، فضلًا عن تاريخ مواجهات الشارقة ومومباي سيتي .
مباراة مومباي سيتي والشباب
تفتح على خير بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الحادية والأربعون ، وضمن المجموعة الثانية، يلتقي فريقا الشارقة ومومباي سيتي .
فكما أسلفنا، يسعى شيخ الأندية السعودية إلى تقدم مشاركة إيجابية بعد غياب 7 مواسم كاملة عن المشاركة في البطولة الآسيوية.
فيما يطمح المدنيون الزرق ، حديثو العهد بالساحرة المستديرة، إلى تسجيل حضور مشرف وجيد لكرة القدم الهندية.
نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا :
وهذه الأندية المشاركة في المجموعة الثانية قبل انطلاق مباريات الجولة الأولى:
يُذكر أن الأندية السعودية تخوض غمار بطولة دوري أبطال آسيا ضمن 4 مجموعات مختلفة.
حيث تنطلق مواجهات الأندية السعودية ، يوم الخميس 7 أبريل 2022، وذلك بـ مباراة الدحيل والتعاون .
وتستكمل يوم الجمعة بـ3 لقاءات، تبدأ بـ مباراة مومباي سيتي والشباب ثم مباراة الهلال والشارقة ، وأيضًا مباراة الوحدات والفيصلي .
نادي مومباي سيتي
نستهل تغطيتنا مع نادي مومباي سيتي الهندي ، الذي يشارك كما أسلفنا للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا .
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