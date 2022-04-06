نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانا نايل سات استرا هوت بيرد وترددها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم مجانا على النايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى ، حيث يلتقي الملكي ريال مدريد مع البلوز تشيلسي اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2022 لحساب مباريات دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، والكثير من جماهير كرة القدم في كل مكان ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري يريدون الوصول إلى معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم مجانا على النايل سات عرب سات هوت بيرد ، لذلك نختص عبر هذه المقالة تقديم تردد القناة المفتوحة التي تنقل مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم نايل سات، ومن المتوقع أن تكون قناة ليبيا الرياضية ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة تشيلسي وريال مدريد على النايل سات عرب سات هوت بيرد والأقمار الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي نايل سات ، سوف تنطلق المباراة بين ريال مدريد الأسباني وتشيلسي الإنجليزي مساء الثلاثاء 6 إبريل 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونتعرف على تردد القناة المفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على النايل سات استرا هوت بيرد ، والكثير من متابعي الفريقين يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وريال مدريد على النايل سات مجانا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد تشيلسي

ونشرت العديد من الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي اليوم والتي من المتوقع أن يواجه بها الفريق الملكي ريال مدريد نظيرة تشيلسي في منافسات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، وجاءت التشكيلة المتوقعة للريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس، بنزيما أو بيل أو إيسكو.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانا

تردد قنوات مفتوحة ناقلة مباراة ريال مدريد وتشيلسي نايل سات استرا هوت بيرد ، هناك الكثير من التوقعات التي تشير أن قناة ليبيا الرياضية ستكون ضمن القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الريال مدريد وتشيلسي على نايل سات، ولكن تبقى هذه مجرد توقعات فقط إلى حين التأكد من تلك المعلومة وسنوافيكم بها على الأكيد، وإليكم تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة تشيلسي وريال مدريد نايل سات.

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على النايل سات

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي عرب سات



كما يوجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانا على استرا هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية الأخرى والتي سنتعرف عليها عبر السطور القادمة كالتالي:

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss IRIB TV 3 HD Iran

Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss

Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss

وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقالة التي قدمنا خلالها تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى، وسنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص مباراة تشيلسي وريال مدريد في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.