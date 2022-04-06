ليفربول يهزم بنفيكا ويقترب من المربع الذهبي

ليفربول يهزم بنفيكا ويقترب من المربع الذهبيوضع ليفربول قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 3-1 على بنفيكا في ذهاب دور الثمانية يوم الثلاثاء.

احتاج الفريق الإنجليزي إلى 17 دقيقة ليتقدم عبر المدافع إبراهيما كوناتي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وضغط فريق المدرب يورغن كلوب لحسم الانتصار سريعا وضاعف ساديو ماني النتيجة من متابعة لتمريرة رائعة بالرأس من لويس دياز في الدقيقة 34.

وكانت انطلاقة الفريق البرتغالي واعدة بعد الاستراحة وقلص داريو نونيز الفارق من استغلال لخطأ فادح من كوناتي بعد أربع دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

وبحث أصحاب الضيافة عن التعادل لكن الكولومبي دياز، مهاجم بورتو السابق، أحبطهم بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفشل محمد صلاح نجم ليفربول بالتسجيل خارج أرضه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، إذ هز الشباك 11 مرة خلال 10 مباريات سابقة.

ويخوض ليفربول لقاء الإياب وسط جماهيره في أنفيلد الأسبوع المقبل.