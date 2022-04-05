هُنا حجز تذاكر مباريات المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم قطر 2022 fifa.com/tickets

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عمر شويل - جدة طرق شراء وأسعار تذاكر كأس العالم 2022 للمنتخب السعودي وجميع المنتخبات في مونديال كأس العالم قطر 2022، بدأت مبيعات التذاكر القائمة على لمباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، والتي ستقام في وقت لاحق من هذا العام وتحديدًا نوفمبر 2022، وبدأت بالفعل في المرحلة الثانية من حجز تذاكر المنتخبات المختلفة التي صعدت في كأس العالم، وتم الإعلان عن مباريات كأس العالم في مرحلة المجموعات يوم الجمعة الماضي، ويمكن للجماهير الآن اختيار تذاكرهم وفقًا للفرق التي سيشاهدونها.

حجز تذاكر مباريات المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم قطر 2022

في ضوء قرب الملاعب من بعضها البعض وقصر مسافات السفر بين كل من الملاعب الثمانية، سيتمكن حاملو التذاكر من طلب التذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم عندما تبدأ مرحلة المجموعات في 28 أبريل، تتطلب بعض الاتحادات الأعضاء أن ينضم المشجع إلى نادي المعجبين قبل التقدم للحصول على تذاكر لمباريات فريقهم، وبالتالي فإن المشجعين الذين يرغبون في الجلوس بين مشجعي الفريق الآخرين سيكونون قادرين على شراء تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة لأول مرة في تاريخ الملعب.

شراء تذاكر المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

لا يهم ما إذا كنت قد تقدمت في اليوم الأول من فترة التقديم، أو اليوم الأخير، أو في أي وقت بينهما، لأن عملية تخصيص التذاكر تبدأ بعد انتهاء فترة التقديم وإذا تجاوزت الطلبات عدد تذاكر المباراة المتاحة ل المشجعين من داخل قطر أو خارجها سيتم تخصيص التذاكر للمتقدمين عن طريق اليانصيب، سيتم إخطار المتقدمين الناجحين بنتائج طلباتهم، بالإضافة إلى الإجراءات التالية التي يجب اتخاذها والموعد النهائي لدفع قيمة التذكرة المخصصة، في موعد لا يتجاوز 31 مايو.

يمكن تقديم طلبات خمس مجموعات من التذاكر خلال هذه المرحلة، بما في ذلك تذاكر مباراة واحدة، والتي تتوفر لجميع المباريات من الافتتاح إلى نهائي البطولة، تذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمحبي فرق معينة.، وتذاكر المشجعين المشروطة، والمتاحة لمشجعي فريق معين لمباراة في الجولة الثانية قد يشارك فيها فريقهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تذاكر لحضور أربع مباريات لكأس العالم في أربعة من ملاعب كأس العالم أيضًا نظرًا للمسافات القصيرة بين الملاعب في قطر، توفر هذه الحزمة الجديدة من التذاكر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لمشاهدة أربع مباريات في أربعة أماكن منفصلة على مدار أربعة أيام متتالية.

رابط حجز تذاكر كأس العالم قطر 2022

رابط فيفا لحجز التذاكر

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة