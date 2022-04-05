نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلة جزاء الاتحاد أمام الفيحاء الغير محتسبة تسبب انقسام حاد بين الخبراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان عدم احتساب ركلة جزاء الاتحاد أمام الفيحاء بمثابة صدمة لمحبي ومشجعي الاتحاد فلم يكن اقصاء نادي اتحاد جدة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل غير متوقع هو فقط سبب انفعال وغضب الجماهير الاتحادية؛ حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول اللقطة التي تعرض فيها لاعب الاتحاد للضرب بالمرفق من قبل لاعب الفيحاء داخل منطقة الجزاء، وكان الفيحاء قد تمكن من تحقيق المفاجأة والتغلب على العميد بهدف دون رد، ليفشل بذلك الاتحاد في حجز مقعد في نهائي مسابقة كأس الملك.

ركلة جزاء الاتحاد أمام الفيحاء تسبب ضجة كبيرة

لم تخلو مباراة الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من الحالات التحكيمية المثيرة، ولكن كانت واقعة عدم احتساب حكم المباراة ضربة جزاء الاتحاد هي الأكثر جدلاً واستحوذت على حديث الجماهير ومتابعي اللقاء.

وبدأت المخالفة من كرة عرضية نفذها لاعب الاتحاد في الدقيقة 76′ لزميله (رومارينهو) داخل منطقة جزاء الفيحاء، وحاول مدافع الفيحاء اعتراض الكرة برأسه بالقفز عالياً، وعند هبوطه اصطدم مرفقه برأس رومارينهو ليسقط الأخير أرضًا، ولكن لم يكن هذا كافيًا لجعل الحكم يطلق صافرته باحتساب ركلة جزاء الاتحاد أمام الفيحاء.

المرداسي يؤيد قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء الاتحاد أمام الفيحاء

أيد الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي بشبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية SSC، فهد المرداسي قرار حكم مباراة الاتحاد والفيحاء بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح النمور بعد اصطدام مرفق لاعب الفيحاء برأس لاعب الاتحاد.

وفسر المرداسي سبب عدم احتساب ضربة جزاء الاتحاد في الدقيقة 76′ قائلاً : “هنا تنافس طبيعي بين اللاعبين، ولا توجد مخالفة حتى المسك بسيط، ولو اتجه كوع اليد اليمنى [لمدافع الفيحاء] نحو وجه لاعب الاتحاد لاحتُسِبت ضربة جزاء، ولكن هنا لم يحدث ضرب”. وشدد المرداسي على أن مثل هذه الحالات يفضل فيها الحكم استكمال اللعب.

فودة وعثمان يؤكدان صحة ركلة جزاء الاتحاد أمام الفيحاء

اتفق الخبيران التحكيميان، محمد فودة وسمير عثمان عبر برنامج أكشن مع وليد المذاع على قناة mbc action، على وجود ركلة جزاء صحيحة لصالح الاتحاد في الدقيقة 76′ لم يحتسبها حكم مباراة الاتحاد والفيحاء، وألقيا باللوم على حكم تقنية الفيديو “VAR” لعدم استدعائه حكم اللقاء لمراجعة المخالفة التي ارتكبها مدافع الفيحاء واعتراضه لاعب الاتحاد بيده اليمنى وإعاقته عن استكمال هجمته.