نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثأر والحلم.. موعد مباراة فياريال وبايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فياريال وبايرن ميونخ ، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الأربعاء 6 أبريل 2022، ملعب لاسيراميكا في مدينة فياريال الإسبانية، مواجهة قوية وهامة، تحمل ذكريات الثأر، وطموحات تناطح السماء، تجمع فريقا بايرن ميونخ وفياريال ، حيث يسعى الفريق البافاري إلى النجمة الأوروبية السابعة التي يتساوى فيها مع الميلان ثاني أكثر الفرق تتويجًا بلقب التشامبيونز ليج بعد الملكي، فيما يأمل فريق الغواصات الصفراء في لقب أوروبي آخر بجانب لقبه في اليوروبا ليج بالموسم الماضي.

نستعرض في السطور القادمة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة فياريال وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين ونتائجهما في الطبعة 67 من دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات فياريال وبايرن ميونخ .

مباراة فياريال وبايرن ميونخ

على بعد نحو 11 عامًا، يجدد فريقا بايرن ميونخ وفياريال الموعد مع مواجهة جديدة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

حيث يطمح الفريق البافاري إلى استعادة لقبه المفقود في النسخة الاستثنائية من دوري الأبطال موسم 2020/2019 .

بينما يحلم الغواصات الصفراء بلقب أول على مستوى تشامبيونز ليج ، خاصة بعد نجاحه في تحقيق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على حساب الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ، ستقام على مدار يومين.

تنطلق يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 بلقاءين، هما مباراة بنفيكا وليفربول ثم مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد .

وتستكمل يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 بمواجهتين، حيث مباراة تشيلسي وريال مدريد و مباراة فياريال وبايرن ميونخ .

نادي فياريال

نبدأ تغطيتنا للقاء الهام، مع أصحاب الأرض والجمهور نادي فياريال الإسباني .