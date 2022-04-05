نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” هنا موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة أعرف منافس الأهلي في دور 8 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 دور ربع النهائي، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها الآن من قبل جماهير الكرة العربية، خاصة الدول العربية المنتمية للقارة السمراء، لمعرفة نتيجة القرعة والفرق التي ستواجها بعضها البعض في الدور ربع النهائي، بعد اكتمال عقد الفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي، تقام فاعليات القرعة في الثالثة عصراً بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة، بحضور ممثلين عن الفرق المتأهلة ومندوبين عن الكاف.

يسحب القرعة النجم الأنجولي أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي السابق، والمدير الفني السابق لنادي الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني، تنقل القرعة حصرياً على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، وعبر قناة الاتحاد الأفريقي على يوتيوب، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل القرعة، ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي فكونوا معنا.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

13.00 : الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش.

14.00 : الثانية ظهراً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

15.00 : الثالثة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين، الأردن.

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا

تم اعتماد نظام سحب القرعة بحيث تم تحديد أوائل المجموعات الأربع كتصنيف أول، وهم “الترجي، الرجاء، الوداد، صن داونز” والفرق التي تأهلت كثاني المجموعة كتصنيف ثاني وهم، “الأهلي، وفاق سطيف، شبيبية القبائل، بيترو أتليتكو” ويتم سحب كرة من الإناء الذي يتواجد به فرق التصنيف الأول، وكرة من الإناء الذي يتواجد فيه فرق التصنيف الثاني، ليتقابلا في الدور ربع النهائي، على أن تكون مباراة الذهاب على ملعب فرق التصنيف الثاني، ومباراة العودة على ملاعب فرق التصنيف الأول.

موعد مباريات الأدوار الإقصائية النهائية