نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة المواجهات.. موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وريال مدريد ، في إطار مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، ولحساب جولة الذهاب، يستضيف مساء الأربعاء 6 أبريل 2022، ملعب ستاد ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة نارية من العيار الثقيل، تمثل قمة مباريات المرحلة الحالية من التشامبيونز ليج ، بل تعد بمثابة نهائي مبكر، تجمع فريقا ريال مدريد وتشيلسي ، واللذين يملكان رصيدًا لا بأس به من الألقاب فهي البطولة، فاللقاء يضم حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية في مواجهة الفريق الأكثر تتويجًا بلقبها.

نستعرض في السطور المقبلة جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم 67 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات تشيلسي وريال مدريد .

مباراة تشيلسي وريال مدريد

بذكريات مواجهة الموسم الماضي المثيرة، يعود فريقا ريال مدريد وتشيلسي للقاء مجددًا، ويحدوهما الأمل في اعتلاء منصات التتويج.

حيث يدخل البلوز مواجهة الأربعاء من أجل الدفاع عن لقب النسخة الماضية.

فيما يأمل الملكي في استعادة أمجاده والابتعاد في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا .

نشير إلى أن مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، ستشهد مواجهات نارية، تقام على يومين.

فـ يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 ، تقام مباراتين، وهما مباراة بنفيكا وليفربول وكذلك مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد .

أما يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 ، فتلعب مباراتان، وهما مباراة تشيلسي وريال مدريد و مباراة فياريال وبايرن ميونخ .

نادي تشيلسي

مع أصحاب الضيافة والجمهور نادي تشيلسي الإنجليزي ، نبدأ تغطيتنا للقاء المرتقب، والذي يمثل نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا .

حيث يخوض البلوز دور ربع النهائي، في مسعى للحفاظ على لقب الموسم الماضي، والذي ناله على حساب مواطنه تشيلسي.