ميلان ينفرد بالصدارة بعد التعادل مع بولونيا
أهدر ميلان نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه بولونيا يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين.
وعلى ملعب سان سيرو، عجز ميلان عن الوصول لشباك ضيفه بولونيا على مدار شوطي المباراة ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه مع نابولي على اللقب.
وحصد ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 67 نقطة ليستعيد الصدارة لكن بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف مقابل 34 نقطة لبولونيا في المركز الثاني عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان ينفرد بالصدارة بعد التعادل مع بولونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.