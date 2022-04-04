نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مواجهة شرسة” .. موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2022 والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك والتشكيل المتوقع ، تنتظر الجماهير موعد مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء في واحدة من من أقوى لقاءات كرة القدم السعودية، إذ يلتقي كلا الفريقين في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين إذ لا بد من فائز واحد للتأهل إلى الدور المقبل، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الحالية 2022/2023.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء التي تحصل على متابعة كبيرة من قبل الجماهير، هو غداً الأحد 3 أبريل من الشهر الجاري، إذ تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء ً بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفلسطين، واليمن والعراق، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

القنوات الناقلة لفعاليات هذا اللقاء القوي بين الاتحاد والفيحاء هي قناة SSC Sports 1 HD، إذ تعد شبكة قنوات SSC السعودية هي الناقل الوحيد لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لأنها الحاصل على حقوق النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

وأعلنت إدارة قنوات SSC Sports عن إسناد مهمة التعليق على فعاليات مباراة نصف النهائي بين الاتحاد والفيحاء، إلى المعلق والمؤدي الصوتي المعروف سمير المعيرفي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء

من المتوقع أن يخوض الفهود لقاء الغد بكافة عناصره الأساسية مع استمرار غياب فهد المولد عن هذا اللقاء الهام بسبب إيقافه لتعاطيه المنشطات للمرة الثانية في مسيرته الكروية، أيضا غياب أحمد حجازي بسبب الإصابة، ليكون التشكيل كالتالي

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع الرباعي: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

في خط الوسط كلا من: عبدالعزيز البيشي، أندرية فيليبي، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود

في خط الهجوم الثنائي الناري: عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو دا سيلفا

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق الفوز في هذا اللقاء القوي والمرتقب من أجل التأهل إلى الدور النهائي من كأس الملك، ويبحث عن انتصار سهل في هذا الدور، بعدما تأهل بهدف قاتل أمام التعاون في ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.