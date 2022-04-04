نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة للتاريخ.. موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ، ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، يحتضن مساء الثلاثاء 5 أبريل 2022 ، ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مواجهة تاريخية مميزة، في قمة إنجليزية إسبانية ، تجمع فريقا أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ، واللذين يجمعهما الرغبة والطموح في تتويج أول باللقب الأوروبي الكبير، بعد سابق بلوغ الدور النهائي واحتلال المركز الثاني في مشاركات سابقة.

نستعرض في السطور المقبلة، جميع الكواليس والتفاصيل وآخر المستجدات حول موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة 67 من دوري أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد .

مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

من جديد، يخوض فريقا أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي تحديًا آخر، في طريقهما نحو نهائي التشامبيونز ليج ، الذي سبق وخاضه الفريقان من قبل.

ويسعى المان سيتي لكسر نحسه في الموسم الماضي، بعد بلوغه النهائي الوحيد في تاريخه، قبل الخسارة من مواطنه تشيلسي.

فيما يأمل الروخي بلانكوس في إحراز لقبه التاريخي الأول على صعيد دوري الأبطال ، بعد بلوغ النهائي 3 مرات من قبل.

تجدر الإشار إلى أن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام على مدار يومين.

فـ يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 تُقام مواجهتان في توقيت واحد، وهما مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ، و مباراة بنفيكا وليفربول .

أما يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 فتُلعب مباراتان، وهما مباراة تشيلسي وريال مدريد و مباراة فياريال وبايرن ميونخ .

نادي مانشستر سيتي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، الطامح إلى تعويض خسارته في نهائي الموسم الماضي، بلقب أوروبي أول في تاريخه بدوري الأبطال .

رحلة السيتي في مشاركته رقم 12 في التشامبيونز ليج ، انطلقت من دور المجموعات.

حيث اعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وصافي (8) أهداف، بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه باريس سان جيرمان.

إذ تمكن السيتيزن من تحقيق 4 انتصارات وتلقى خسارتين.

كانت أبرز انتصاراته على باريس سان جيرمان إيابًا (2-1)، بالإضافة إلى لايبزيج ذهابًا (6-3)، وكلوب بروج ذهابًا (5-1).

وفي دور الـ16، نجحت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في عبور سبورتينج لشبونة بعد الفوز ذهابًا (5-0)، والتعادل سلبيًا في الإياب.

نادي أتلتيكو مدريد

على الجانب الآخر، يدخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، ساعيًا إلى تحقيق الفوز بنتيجة مريحة في لقاء العودة، من أجل ضمان مقعد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

مشوار الأتلتي في مشاركته رقم 17 من دوري الأبطال ، انطلقت أيضًا من دور المجموعات.

إذ حل وصيفًا “بأعجوبة” في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وصافي (-1) هدف، بفارق نقطتين فقط عن بورتو صاحب المركز الثالث، والذي يلعب ضمن الدوري الأوروبي قبل أن يودعه من دور الـ16 لحساب ليون الفرنسي.

وقد حقق الروخي بلانكوس انتصارين وتعادل وحيد و3 هزائم.

جاءت أبرز انتصارات أتلتيكو مدريد على بورتو إيابًا (3-1)، فيما خسر ذهابًا (3-2) وإيابًا (0-2) من أمام ليفربول .

وفي دور ثمن النهائي، تمكن أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني من الإطاحة بـ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

حيث تعادل الفريقان ذهابًا (1-1)، قبل أن يحسم الفريق الإسباني لقاء الإياب بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

على صعيد المواجهات بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ، فبحسب ما رصدناه في شبكة “ثقفني”، تعد تلك هي المواجهة الأولى التي تجمع الناديين في مختلف البطولات والمسابقات الدولية والأوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة الإنجليزية الإسبانية ، مساء الثلاثاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت إنجلترا السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ، فسيكون الدولي الروماني إستفان كوفاكس وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ).

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية (الناقل لمباريات دوري أبطال أوروبا) بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 2 English وكذلك عبر تطبيق beIN CONNECT .

وبشأن معلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ، فسيكون المعلق الرياضي الجزائري الرائع حفيظ دراجي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر الأخبار وكواليس و موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في دوري أبطال أوروبا ، و تاريخ لقاءات أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي .