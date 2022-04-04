نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد والفيحاء حلم مثير للصعود لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاتحاد والفيحاء، هي واحدة من المباريات المثيرة التي ينتظرها الملايين من المشاهدين، ليس في السعودية وحدها بل في أغلب الدول العربية المحبة للكرة السعودية، فلقاء اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 بين الاتحاد والفيحاء سوف يتحدد عليه الطرف الثاني المتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولهذا فإن المباراة سوف تكون مباراة ومثيرة وممتعة فكل فريق يراوده حلم الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة:-

ستقام مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيحل فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على فريق الفيحاء على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

ستقوم قنوات SSC1 SD, SSC1 HD بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث تبث القنوات الرياضية السعودية بأعلى جودة من خلال الاستديو التحليلي الذي يسبق موعد إقامة المباراة.

يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء الهام والذي على أساسه سيتحدد الطرف الثاني في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو مفتقداً لأبرز عناصره الدفاعية والهجومية، حيث سيغيب عن فريق الاتحاد ثنائي الدفاع وهم عمر الهوساوي ومهند الشنقيطي، أحمد حجازي ، بالإضافة إلى فهد المولد بسبب الإيقاف المؤقت لحصوله على المنشطات. ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الاتحاد كوزمين كونترا على طريقة اللعب 4- 2- 3-1، حيث سيعتمد على اللاعبين الآتي أسماؤهم:-

مارسيلو جروهي في حراسة المرمي.

مد الله العليان، زياد الصحفي، عبد الله الحافظ، حمدان الشمراني في خط الدفاع.

أندريه فيليبي والشاب عوض الناشري، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود في خط الوسط.

ماريني ودا سيلفا، عبد الرازق حمد الله في خط الهجوم.

أما فريق الفيحاء فسوف يدخل تلك المباراة الهامة وهو يراوده حلم الصعود للتأهل إلى المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، مستغلاً في ذلك عامل الأرض والجمهور، والغيابات المؤثرة التي يعاني منها فريق الاتحاد.

ترتيب الاتحاد والفيحاء في دوري المحترفين السعودي:-

يحتل فريق الاتحاد قمة ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة، وذلك من لعب 25 مباراة، استطاع خلالها الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في 3 مباريات.

أما فريق الفيحاء فيحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة فقط، جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة 8 مباريات.