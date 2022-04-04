نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس الملك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء، وذلك في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022، في إطار خوض مباراة نصف نهائي كأس الملك 2022، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المنافسة المثيرة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى كلا الفريقان إلى العبور للدور النهائي من المسابقة، ومع اقتراب موعد انطلاق هذه القمة الكبيرة تشتد عمليات البحث من قبل عشاق وجماهير الفريقين، وذلك من أجل التعرف على موعد انطلاق هذه المنافسة والحصول على القنوات المجانية التي تذيع هذا اللقاء، وفي هذا التقرير نوفر لكم جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة بهذه المباراة.

تمكن فريق الفيحاء من الوصول إلى مباراة الدور النصف نهائي من بطولة كأس الملك، بعد تحقيق الإنتصار في لقاء الدور الثمن نهائي بنتيجة 4 أهداف دون رد على حساب فريق أبها، أيضا حقق الغوز على حساب فريق الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف في منافسات الدور الربع النهائي، في المقابل وصل فريق الإتحاد لهذا الدور بعد تحقيق الفوز في الدور الستة عشر على حساب فريق الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتخطى عقبة فريق التعاون في دور الثمانية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويلتقى الفريقين مساء اليوم، لخوض المواجهة المنتظر والتي تجمع بين الفريقين لحساب مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2022

تعرف على موعد المواجهة التي تجمع بين الاتحاد ضد نظيره الفيحاء، حيث يتواجه الفريقين اليوم الإثنين 4 نيسان الجاري، ويحتضن ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، لقاء مباراة النصف نهائي من البطولة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وعند تمام الساعة 10.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة 11.00 بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

تمتلم قنوات SSC حقوق البث المباشر والحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-2022، ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء على شاشة قناة SSC1 SD، كما يمكن متابعة اللقاء على قناة SSC1 HD، أيضا تبث هذه المنافسة على منصة شاهد VIP الإلكترونية.