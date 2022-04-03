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عمر شويل - جدة مباراة الهلال والشباب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نتابع وإياكم أحداث ونتيجة مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، حيث سيستضيف ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد الشباب في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة هذا الموسم.

الهلال تمكن من العبور إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن فاز في دور ربع النهائي على حساب فريق النصر في مباراة انتهت لصالح زعيم آسيا بهدفين لهدف، ليكون الهلال ضمن الرباعي الذهبي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر فإن فريق الشباب تمكن هو الآخر من بلوغ دور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تمكن من الفوز على نظيره أهلي جدة بهدفين لهدف، في مباراة لم تحسم نتيجتها إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسيواجه الفريق الفائز من مباراة الهلال والشباب اليوم الفريق الفائز من مباراة الاتحاد والفيحاء في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين 2022، حيث يأمل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والشباب اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة SSC1 SD على أن يتولى مهمة التعليق محمد الخماسي، فيما سيقوم المعلق جعفر الصليح بالتعليق على أحداث مباراة الهلال ضد الشباب اليوم عبر قناة SSC 1HD.

تشكيل الهلال لمباراة اليوم

أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد جاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: البريك،، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج.

خط الهجوم: ماتيوس بيريرا، إيغالو، موسى ماريجا.

متابعة نتيجة مباراة الهلال والشباب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بدأت قبل قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد مرت حتى الآن عشر دقائق على بداية أحداث المباراة والنتيجة لاتزال التعادل السلبي.