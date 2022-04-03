نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية كاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من جماهير كرة القدم ومحبي ومتابعي المباريات موعد بداية كاس العالم 2022، وهذا هو السؤال المتداول على ألسنة العديد من الجماهير ومتابعي كرة القدم، حيث تستضيف دولة قطر في الشتاء القادم نهائيات كأس العالم لهذا العام 2022، وهذه سوف تكون المرة الأولي في الوطن العربي، وسوف تكون النسخة الثانية من مباريات المونديال التي تقام في قارة آسيا،وذلك بعد اليابان وكوريا الجنوبية والتي أقيمت بها في عام 2002.

كأس العالم لعام 2022

أكملت دولة قطر جميع استعداداتها من أجل استضافة بطولة كأس العالم، ولذلك سوف تستعد الدوحة لتقديم نسخة مميزة وتاريخية من أهم نسخ البطولة المنتظرة والمميزة في كرة القدم، وسوف نستعرض سويا الموعد المحدد لانطلاق مباريات كأس العالم في السطور التالية لتسهيل الأمر على من يبحثون عن الموعد ويعودون متابعة كافة مباريات كأس العالم لهذا العام.

موعد بداية كاس العالم 2022

هو السؤال الأكثر ترددا على أفواه العديد من محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم من جميع الدول، ولذا سوف نوضح لكم الموعد المحدد لبداية انطلاق كأس العالم لعام 2022، وسوف تنطلق مباريات كأس العالم في يوم الاثنين الذي يوافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل تشرين الثاني لهذا العام، والمباراة الافتتاحية سوف تكون لمنتخب قطر بالتأكيد، وسوف تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في استاد البيت على أن تقام المباراة في تمام الواحدة ظهراً وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الموعد النهائي لكأس العالم 2022

وبعد معرفة الموعد البدائي لافتتاح المباريات وكأس العالم فسوف نوافيكم بموعد نهائي كأس العالم والذي تم تحديده أنه يكون في يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل لعام 2022، وهو كانون الأول 2022، والذي سوف يقام على استاد لوسيل، فهذا رداً على كافة الأشخاص الذين يبحثون عن ذلك الأمر.

تم تحديد موعد قرعة كأس العالم على أن تتم في يوم الجمعة الموافق واحد من شهر أبريل، وهو نيسان القادم، على أن تقام القرعة في مركز المؤتمرات بالعاصمة الدوحة بدولة قطر، وسوف تبدأ القرعة في تمام السابعة مساءا بتوقيت مكة والسادسة بتوقيت القاهرة.