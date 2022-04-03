نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الوصافة الأوروبية.. موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وإشبيلية ، ضمن مباريات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 3 أبريل 2022، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا إشبيلية وبرشلونة ، في صراع مباشر على وصافة الليجا، ضمن المربع الذهبي في جدول البطولة الإسبانية، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث تعد مواجهة اليوم قمة الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني .

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم 91 من الدوري الإسباني ووضعهما في جدول الترتيب، إلى جانب تاريخ مواجهات برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .

مباراة برشلونة وإشبيلية

من جديد يلتقي فريقا إشبيلية وبرشلونة ، في مواجهة ثانية هذا الموسم، لم تُحسم في الدور الأول، مع تعادل الفريقين إيجابيًا (1-1).

ويطمح الفريق الكتالوني الليلة إلى انتزاع وصافة الجدول من ضيفه ، من أجل مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر حاليًا، في الأسابيع المتبقة من الليجا.

فيما يسعى الفريق الأندلسي إلى مواصلة حلمه نحو لقب ثانٍ في الـ Laliga .

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإسباني قبيل انطلاق مباريات الجولة 30 :

وهذه نتائج مباريات اليوم الأول من الأسبوع 30 في الدوري الإسباني :

نادي برشلونة

مع أصحاب الديار نادي برشلونة الإسباني ، نبدأ تغطيتنا للحدث المرتقب مساء الأحد، في سهرة رمضانية على مائدة الليجا الإسبانية.

Xavi's 22 for #BarçaSevilla pic.twitter.com/5ohq7vjMy2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) Xavi's 22 for #BarçaSevilla pic.twitter.com/5ohq7vjMy2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 2, 2022

حيث يدخل البارسا المواجهة، بدوافع كبيرة، من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، والتي تعني اقتناصه للوصافة، ومن ثم مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي، وتقليص الفارق مع الريال المتصدر.