نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الوصافة الأوروبية.. موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وإشبيلية ، ضمن مباريات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 3 أبريل 2022، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا إشبيلية وبرشلونة ، في صراع مباشر على وصافة الليجا، ضمن المربع الذهبي في جدول البطولة الإسبانية، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث تعد مواجهة اليوم قمة الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني .
نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم 91 من الدوري الإسباني ووضعهما في جدول الترتيب، إلى جانب تاريخ مواجهات برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .
مباراة برشلونة وإشبيلية
من جديد يلتقي فريقا إشبيلية وبرشلونة ، في مواجهة ثانية هذا الموسم، لم تُحسم في الدور الأول، مع تعادل الفريقين إيجابيًا (1-1).
ويطمح الفريق الكتالوني الليلة إلى انتزاع وصافة الجدول من ضيفه ، من أجل مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر حاليًا، في الأسابيع المتبقة من الليجا.
فيما يسعى الفريق الأندلسي إلى مواصلة حلمه نحو لقب ثانٍ في الـ Laliga .
نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإسباني قبيل انطلاق مباريات الجولة 30 :
وهذه نتائج مباريات اليوم الأول من الأسبوع 30 في الدوري الإسباني :
نادي برشلونة
مع أصحاب الديار نادي برشلونة الإسباني ، نبدأ تغطيتنا للحدث المرتقب مساء الأحد، في سهرة رمضانية على مائدة الليجا الإسبانية.
Xavi's 22 for #BarçaSevilla pic.twitter.com/5ohq7vjMy2
— FC Barcelona (@FCBarcelona)
Xavi's 22 for #BarçaSevilla pic.twitter.com/5ohq7vjMy2— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 2, 2022
حيث يدخل البارسا المواجهة، بدوافع كبيرة، من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، والتي تعني اقتناصه للوصافة، ومن ثم مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي، وتقليص الفارق مع الريال المتصدر.
Ready for #BarçaSevilla
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