نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والشباب في كأس ملك السعودية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والشباب في كأس ملك السعودية 2022 ينتظر الملايين من المواطنين السعوديين إطلاق صافرة أقوى مباريات كرة القدم السعودية، حيث تعد هذه المباراة ملحمة كروية كبيرة وهذا التنافس على بطاقة التأهل إلى دورة نهائي البطولة للتتويج بكأس بطولة خادم الحرمين الشريفين، وهذا بعد أن استطاع فريق الهلال التغلب على فريق عقبة النصر بهدفين مقابل هدف واحد، و أستطاع أيضا فريق الشباب التأهل بعد فوزه على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، لذلك ستكون منافسة قوي جداً اليوم على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد.
موعد مباراة الهلال والشباب في كأس ملك السعودية 2022
يترقب عدد كبير جدًا من محبي وعشقي الكرة المستديرة كرة القدم أهم وأقوى مباراة نهائي كأس بطولة خادم الحرمين، حيث ستقام المباراة اليوم 3 أبريل 2022 الموافق 2 رمضان 1443 على أراضي المملكة العربية السعودية على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد و تطلق صافرة مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في كأس ملك السعودية 2022
يبحث الملايين من محبي رياضة كرة القدم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في كأس ملك السعودية التي ستقام اليوم على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد، وقد أعلنت إدارة قناة SSC عن إذاعتها للمباراة عبر قناتها على أن يكون معلق المباراة المعلق الكبير جعفر الصليح، حيث تعرض قناة SSC السعودية جميع المباريات المحلية السعودية على قنواتها، تردد القناة هو:
تردد قناة SSC علي النايل سات
- التردد: 12523.
- الإستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
- دقة الجودة: SD.
تردد قناة SSC على العرب سات
- التردد: 11747.
- الإستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500
- دقة الجودة: SD.
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فريق الشباب
يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن تشكيل فريق الهلال السعودي اليوم في مواجهة الشباب، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:
- في خط الوسط: كويلار، سالم الدوسري، كاريلو، سلمان الفرج.
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
- في خط الدفاع: علي آل بليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، جانج هيون سو.
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