موعد مباراة الهلال والشباب اليوم والقنوات الناقلة نصف نهائي كأس الحرمين

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستشهد مباراة أخرى في نفس الدور تجمع الاتحاد ضد الفيحاء، حيث تتنافس الفرق الأربع على تحقيق اللقب الذي يحمله فريق الفيصلي بعد انتصاره على التعاون في نهائي البطولة الماضية، وسينطلق موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الشباب في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والتأهل إلى المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي بجدارة بانتصاره ضد الرائد في أولى مبارياته بالبطولة في ثمن النهائي بهدفين دون مقابل سجلهما فييتو، وكاريلو، ليتأهل لربع النهائي لملاقاة النصر في ربع النهائي في مباراة قوية انتهت بفوز الزعيم بهدفين سجلهما إيغالو، وسالم الدوسري مقابل هدف لتاليسكا، ليتأهل رفاق ماريغا لنصف النهائي لملاقاة الليوث الساعين لتحقيق فوز لم يحققوه ضد الزعيم منذ ثمانية سنوات في الدوري السعودي، ولكن الهلال سيسعى لتحقيق ثامن انتصاراته على التوالي في كافة البطولات في آخر مبارياته التي شهدات انتصارات ثمينة للهلال ضد النصر، الاتحاد، الشباب، والأهلي في المباراة الأخيرة له بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري السعودي.

الشباب يأمل في تحقيق الفوز ضد الهلال للأخذ بالثأر من خسارته أمامه في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، وانتهت بفوز الهلال صاحب الأرض بخماسية دون مقابل سجلها إيغالو، وماريغا “هدفين لكل لاعب”، وهدف عن طريق كاريلو، وقد بدأ الشباب مشوارهم في كأس الحرمين بملاقاة ضمك في الدور ثمن النهائي بخماسية دون مقابل، قبل أن يفوز على الأهلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف ليتأهل للدور نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

9:00 توقيت مصر.

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب