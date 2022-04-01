نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة دور المجموعات لكاس العالم بقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقترب موعد كاس العالم للدول بدولة قطر الشقيقة, حيث قامت اليوم قرعة دور المجموعات من البطولة العالمية هذه, والجدير بالذكر أن لأول مرة تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم دولة عربية وهي قطر, وشهدت قرعة كأس العالم لكرة القدم اليوم الإعلان الرسمي عن المجموعات التي تضم المنتخبات المشاركة في البطولة, وتم الكشف بجانب أسماء المنتخبات المشاركة دور المجموعات في المؤتمر المقدم اليوم في دولة قطر عن تميمة البطولة وهي تميمة تسمي لعيب, وكل دولة تستضيف كاس العالم تختار تميمة للبطولة لتستمر هذه التميمة طول البطولة.

نتائج قرعة دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بقطر لسنة 2022

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في جميع الدول العربية عن نتائج قرعة دوري المجموعات والتي تم الإعلان عنها اليوم في المؤتمر العالمي المقام علي الأراضي العربية لدولة قطر, وجاءت قرعة دور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم.

المجموعة الأولى

جاءت نتيجة قرعة كأس العالم للمجموعة الأولي لكاس العالم ( قطر- هولندا- السنغال- الإكوادور).

المجموعة الثانية

كانت نتائج المنتخبات المشاركة في كأس العالم في المجموعة الثانية كالآتي ( إنجلترا- أمريكا- إيران- الفائز من ملحق أوروبا بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز).

المجموعة الثالثة

كانت قرعة المنتخبات للمجموعة الثالثة المشاركة في كأس العالم لكرة القدم كالآتي ( الأرجنتين- المكسيك- بولندا- السعودية).

المجموعة الرابعة

جاءت نتيجة قرعة دور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم للمنتخبات كالآتي ( فرنسا- الدنمارك- تونس- الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو).

المجموعة الخامسة

وكانت المنتخبات المشاركة في المجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم للمنتخبات كالآتي ( إسبانيا- ألمانيا- اليابان- الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا).

المجموعة السادسة

ووقع في المجموعة السادسة من قرعة كأس العالم لكرة القدم للمنتخبات في قطر كالآتي ( بلجيكا- كرواتيا- المغرب- كندا).

المجموعة السابعة

والمنتخبات المشاركات في كأس العالم لكرة القدم للمنتخبات في قطر في المجموعة السابعة هي ( البرازيل- سويسرا- صربيا- الكاميرون).

المجموعة الثامنة

وجاءت أسماء المنتخبات المشاركة في المجموعة الأخيرة من مجموعات كاس العالم للدول المقامة في دولة قطر العربية كالآتي (البرتغال- أوروجواي- كوريا الجنوبية- غانا).