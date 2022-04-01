نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم 2022 نتائج قرعة دوري المجموعات والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس العالم 2022 مونديال قطر، أٌقيمت مساء اليوم الأول من شهر أبريل من العام 2022 قرعة منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمشاركة 32 منتخباً تمكنوا من التأهل لخوض منافسات نهائيات مونديال قطر، والذي ستقام منافساته للمرة الأولى على الأراضي العربية، وسط حضور كبير من قبل الجماهير العربية لمؤازرة المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2022.

وكانت قطر قد استعدت لاستضافة مونديال قطر 2022 منذ أن تم الاعلان عن ذلك من خلال بناء الملاعب وتوفير سبل الراحة للاعبين والجماهير التي ستتواجد من أجل حضور منافسات كأس العالم 2022.

مجموعات كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد قام بعمل حفل سحب قرعة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، وقد جاءت قرعة دوري المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

المجموعة الأول: قطر، هولندا، السنغال، الإكوادور.

قطر، هولندا، السنغال، الإكوادور. المجموعة الثانية: إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، الملحق الأوروبي.

إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، الملحق الأوروبي. المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية.

الأرجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية. المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، ملحق كأس العالم 1.

فرنسا، الدنمارك، تونس، ملحق كأس العالم 1. المجموعة الخامسة: إسبانيا، ألمانيا، اليابان، ملحق كأس العالم 2.

إسبانيا، ألمانيا، اليابان، ملحق كأس العالم 2. المجموعة السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا.

بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا. المجموعة السابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون.

البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون. المجموعة الثامنة: البرتغال، أوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا.

وبحسب نظام بطولة كأس العالم 2022 فإنه سيتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بعد انتهاء منافسات دوري المجموعات إلى دور الستة عشر، ومن ثم ستبدأ المنافسات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الستة عشر، وحتى المباراة النهائية.

المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022

وستكون ضربة البداية في افتتاحية مشوار منافسات كأس العالم في المباراة التي ستجمع بين كل من: قطر والإكوادور، حيث ستكون المباراة في يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري 2022.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات Bein SPORTS المالك الحصري لمنافسات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل منافسات كأس العالم 2022 عبر قنواتها، كما أن هناك العديد من القنوات الأخرى في مختلف دول العالم ستقوم بنقل أحداث منافسات كأس العالم، وسنقوم بوضع هذه القنوات لكم في حال تأكدنا من ذلك.