نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر الهلال والشباب tickets.alhilal.com تذاكر مباراة الهلال والشباب من 25 حتى 40 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن نادي الهلال عبر موقعه الرسمي على منصة تويتر منذ قليل، عن تفعيل رابط موقع حجز تذاكر الهلال والشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اللقاء الذي يسبق موعد مباراة الاتحاد والفيحاء، المباراة تقام على ملعب نادي الهلال أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط الحجز وأسعار التذاكر حتى تتمكن الجماهير من الحجز بسهولة.

أعلن نادي الهلال أن أسعار التذاكر تتراوح بين، 25 ريال وتصل إلي 40 ريال السعر شامل الضريبة، ويمكن الدخول الآن على الموقع الإلكتروني للنادي، وحجز التذاكر قبل نفاذ الكمية المطروحة من التذاكر، وكانت السلطات السعودية قد خففت من القيود المفروضة على الجماهير، حيث لم يعد شرط الدخول أن يكون المتفرج يرتدي الكمامات في الأماكن المفتوحة مثل المدرجات.

موقع حجز تذاكر الهلال والشباب

الدخول على موقع الحجز tickets.alhilal.com .

. النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تحديد تذاكر مباراة الهلال والشباب.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها وتحديد رقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ثم طباعة التذكرة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب