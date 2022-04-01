نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض الساخن.. موعد مباراة الهلال والشباب كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والشباب ، في إطار مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2022/2021 ، يستضيف مساء الأحد 3 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة نارية من العيار الثقيل، تعد بمثابة كلاسيكو سعودي جديد أو لقاء في ديربي الرياض يجمع فريقي الشباب والهلال ، واللذين توجا من قبل باللقب، وإن كانت الأفضلية لـ زعيم الأندية السعودية .

نستعرض في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 47 من كأس خادم الحرمين ، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والشباب في كأس الملك السعودي .

مباراة الهلال والشباب

مواجهة جديدة إذن، تنتظر فريقا الشباب والهلال ، هي الثالثة بين الفريقين العريقين هذا الموسم، والتي تحمل ذكريات مؤلمة خاصة للفريق الشبابي.

حيث جمعت الناديين مواجهتين، في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، انتهت الأول بالتعادل الإيجابي، فيما أسفر اللقاء الثاني عن هزيمة قاسية لـ شيخ الأندية.

ويطمح الهلال إلى لقب عاشر في كأس خادم الحرمين، بينما يأمل الشباب في التتويج الرابع له بـ أغلى الكؤوس.

تجدر الإشارة إلى أن دور نصف النهائي من كأس الملك ، سيشهد مواجهة أخرى يوم الإثنين، حيث مباراة الفيحاء والاتحاد .

نادي الهلال

مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الهلال السعودي نبدأ تغطيتنا لمواجهة ديربي الرياض .