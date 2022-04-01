البرتغالي فرنانديش يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

مدد لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش، اليوم الجمعة، عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال فرنانديش بعد تمديد عقده "منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى مانشستر يونايتد، كانت لدي علاقة خاصة مع النادي ومع جماهيرنا الرائعة".



وأضاف "لقد نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق، وكنت أحلم بالحصول على فرصة للعب هنا ذات يوم. هذا الحلم أصبح الآن حقيقة وشرف".

وختم قائلا "أكثر من أي شيء آخر، نريد أن نمنح الجماهير النجاح الذي يستحقونه" و"لقد شاركنا بعض اللحظات الرائعة على مدار السنوات الماضية، لكن الأفضل لم يأت بعد مني ومن هذا الفريق".

ويعد فرنانديش لاعبا محوريا في يونايتد منذ وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" من سبورتينغ لشبونة في يناير 2020، إذ سجل 49 هدفا ومرر 39 كرة حاسمة في 117 مباراة.

ويمر البرتغالي بمرحلة صعبة هذا الموسم على غرار يونايتد القابع في المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما خرج "الشياطين الحمر" خالي الوفاض من المسابقة القارية الأم (دوري الأبطال) بخسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 في إياب ثمن النهائي، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

المصدر: وكالات