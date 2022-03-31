الجزائر تطالب بإعادة مباراتها مع الكاميرون

الجزائر تطالب بإعادة مباراتها مع الكاميرونطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا، من الـ"فيفا"، بفتح تحقيق في أداء الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مباراة الجزائر ضد الكاميرون، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على "ضرورة" إعادة المباراة التي هزم فيها "الخضر" في الثواني الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة الجزائرية، وذلك في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم، كما يطالب بفتح تحقيق من قبل هيئات فيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

كما يطالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".