البرازيل تنتزع صدارة تصنيف "فيفا" من بلجيكا

البرازيل تنتزع صدارة تصنيف "فيفا" من بلجيكاانتزع المنتخب البرازيلي لكرة القدم صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في نسخته الجديدة الصادرة يوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتقدم المنتخب البرازيلي إلى صدارة التصنيف، فيما تراجع نظيره البلجيكي إلى المركز الثاني بعدما تربع على الصدارة لفترة طويلة.

وبهذا، تصدر المنتخب البرازيلي تصنيف المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر عبر التصفيات، والذي سيعتمد عليه في توزيع الفرق المتأهلة على المستويات الأربعة استعدادا لقرعة البطولة، والتي تجرى يوم الجمعة في الدوحة.

وكالعادة، سيكون المنتخب القطري في صدارة المستوى الأول للمنتخبات المتأهلة بصفته ممثل البلد المضيف فيما سيكون المنتخب البرازيلي في المركز الثاني ويليه نظيره البلجيكي.

وفي المقابل، تعتبر منتخبات المكسيك وهولندا وألمانيا هي الأبرز والأقوى بين منتخبات المستوى الثاني فيما يمكن للمنتخب السنغالي بطل أفريقيا أن يكون مصدر إزعاج لمنافسيه رغم وقوعه بين منتخبات المستوى الثالث.

ويأتي المنتخب الكندي، الذي تصدر تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بين منتخبات المستوى الرابع علما بأنه سيخوض النهائيات للمرة الثانية فقط في تاريخه وهي الأولى منذ 36 عاما.

ويضم المستوى الرابع أيضا المنتخبات الثلاثة التي لم تتأهل حتى الآن إلى النهائيات حيث تحددت هوية 29 منتخبا فقط.

والقائمة التالية توضح المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة لمونديال 2022 طبقا لتصنيف الفيفا الصادر اليوم مع مراعة وضع المنتخب القطري ضمن فرق المستوى الأول:

المستوى الأول: قطر- البرازيل- بلجيكا- فرنسا- الأرجنتين- إنجلترا- إسبانيا- البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك- هولندا- الدنمارك- ألمانيا- أوروجواي- سويسرا- الولايات المتحدة- كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال- إيران- اليابان- المغرب- صربيا- بولندا- كوريا الجنوبية- تونس.

المستوى الرابع: الكاميرون- كندا- الإكوادور- السعودية- غانا- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا)- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا).