نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كنترول الباشا” ننشر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Al-Hilal في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية ضمن نظيره فريق الشباب السعودي في اطار منافسات مباراة نصف نهائي بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة القوية 2022، والتي يترقبها الكثير من محبي عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء السعودية، وذلك لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز واقتناص التأهل الى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر المباراة، وسوف نستعرض الآن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشرفين.

مواجهة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر ان يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب، في مباراة هامة في نصف نهائي كأس الملك السعودية هذه النسخة 2022، حيث كان فريق الهلال السعودي قد تأهل الى هذه المباراة بعدما تفوق بشكل كبير على غريمه التقليدي فريق النصر في اطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022.

المباراة شباب ضد الهلال بطولة كأس نصف النهائي التاريخ و الوقت الأحد 04/03/2022 الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب ستاد الملز قنوات الناقل SSC HD 1 السعودية

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في كأس الملك السعودي

وقد تم الإعلان عن طرح التذاكر الخاصة بمباراة فريق الهلال السعودي ضد نظيره فريق الشباب في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، وذلك من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تم طرحها عبر منصة مكاني المخصص لحجز كافة تذاكر مباريات البطولات السعودية، ويتم حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع ما يلي.

الدخول الى موقع منصة مكاني الالكترونية مباشرة.

الالكترونية مباشرة. يتم اختيار حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

اختيار عدد التذاكر المراد حجزها وفئة التذاكر ومن ثم اختيار بيانات الشراء.

اختيار تأكيد الحجز التذاكر.

موعد مباراة الهلال والشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر ان تقام المواجهة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الموافق 3 من شهر ابريل، والتي تنطلق رسميا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.