نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والفيحاء القادمة الإثنين 04\04\2022 والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس الملك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير كرة القدم عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الاتحاد والفيحاء القادمة، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 04\04\2022، ويحتضن اللقاء الهام ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير داخل السعودية خاصةً جمهور الاتحاد الكبير، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، تغطية إخبارية عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكافة التفاصيل التي تخص المباراة.

يدخل الاتحاد المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز وتخطي عقبة الفيحاء وبلوغ المباراة النهائية، لملاقاة الفائز من مباراة الهلال والشباب والتي سوف تقام يوم الأحد 03\04\2022، كان العميد قد وصل إلى هذه المباراة بعد تغلبه على نادي التعاون في المباراة التي جمعت بينهم في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعداً جديداً أمام الفيحاء في نصف النهائي، جمهور العميد لا يرضى ولا يقتنع سوى بالفوز وحصد الألقاب، لكنه سوف يصطدم بطموح الفيحاء الكبير لذلك دعنا ننتظر حتى نرى ما سوف تسفر عنه المباراة.

في المقابل يسعى الفيحاء لانتزاع الفوز والوصول إلى نهائي كأس الملك 2022. الفيحاء يرغب في كتابة التاريخ بالحصول على أول بطوله له في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين. وصل الفيحاء لهذه المباراة بعد تغلبه على التعاون في المباراة المثيرة التي جمعت بينهم في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الكبيرين. مباراة تتسم بالندية والرغبة في بلوغ النهائي وحصد اللقب.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء القادمة

من المقرر أن تبدأ مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين الموافق 04\04\2022، حيث يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية اللقاء حسب التوقيتات التالية:-

21:00:- بتوقيت القاهرة.

22:00:- بتوقيت مكة المكرمة.

23:00:- بتوقيت أبوظبي.

19:00:- بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين. ولم يتم تحديد القناة الناقلة ولا معلق المباراة بشكل رسمي حتى الآن.

عداد نزول المباراة

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء