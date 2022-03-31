نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم 2022 مونديال قطر والقنوات المفتوحة الناقلة وتصنيف المنتخبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة كأس العالم 2022 مونديال قطر، ينتظر جماهير كرة القدم العالمية من كل حدب وصوب العرس الكروي الأكبر في عالم منافسات كرة القدم وهو بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام للمرة الأولى على الأراضي العربية في دولة قطر بمشاركة 32 منتخباً تمكنوا من التأهل لمنافسات مونديال قطر 2022، والتي ستٌجرى شتاء هذا العام 2022.

وبحسب ما أقرته اللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022 فإن قرعة كأس العالم 2022 ستقام في الأول من شهر أبريل 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور لفيف من نجوم وأساطير كرة القدم ومندوبي المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي تقرر أن تقام للمرة الأولى في الشتاء.

قرعة كأس العالم 2022

وسيتم إجراء قرعة كأس العالم 2022 من خلال تقسيم المنتخبات المتأهلة والبالغ عددها 32 منتخباً على أربع مستويات، وسيتم إقامة قرعة دوري المجموعات، حيث سيتم وضع المنتخبات المتأهلة في 8 مجموعات، وذلك وفقاً لتصنيف الفيفا للمنتخبات، حيث يحتوي كل مستوى 8 منتخبات، وستراعي القرعة عدم وقوع أي منتخبين من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء منتخبات أوروبا، والتي من الممكن أن يتواجد أكثر من منتخب أوروبي في نفس المجموعة.

مشاركة عربية في مونديال قطر 2022

وستكون هناك أربعة منتخبات عربية مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يخوض منتخب قطر المنافسات كونه مستضيف مونديال كأس العالم 2022، فيما تمكن الأخضر السعودي من التأهل إلى نهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، بالإضافة إلى تأهل منتخبا تونس والمغرب إلى نهائيات كأس العالم 2022 من قارة إفريقيا.

تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

ووفقاً للنظام المتبع في نهائيات كأس العالم في كل أربع سنوات فإنه يتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مستويات، وكل مستوى يحتوي على ثمانية منتخبات، وإليكم تصنيف المنتخبات قبل إجراء قرعة كأس العالم 2022.

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال. المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، الأورغواي، كرواتيا، المكسيك، أمريكا.

هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، الأورغواي، كرواتيا، المكسيك، أمريكا. المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس. المستوى الرابع: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، الفائز من الملحق الأوروبي، الفائز من الملحق الآسيوي أمام بيرو، الفائز من ملحق كوستاريكا ونيوزلندا.

موعد قرعة كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حدد موعد إجراء قرعة منافسات كأس العالم 2022 مساء يوم الجمعة الأول من شهر أبريل “نيسان” على أن تنطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم 2022

بدورها أعلنت شبكة قنوات bein SPORTS الاخبارية عن نقلها على الهواء مباشرة وقائع قرعة مونديال كأس العالم قطر 2022 من خلال شاشة قناة bein SPORTS الاخبارية المفتوحة، كما أنه سيتمكن المتابعون من متابعة أحداث القرعة من خلال القناة الخاصة التابعة لشبكة Bein SPORTS عبر موقع يوتيوب، بالإضافة إلى أن قناة الفيفا على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ستقوم بالنقل الحي والمباشر لوقائع قرعة كأس العالم 2022 والتي ستقام مساء يوم الجمعة.