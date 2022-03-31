نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والشباب القادمة الأحد 03\04\2022 القنوات الناقلة نصف نهائي كأس الملك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة الهلال والشباب القادمة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر أبريل 2022، حيث يحتضن أحداث المباراة المرتقبة استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير داخل المملكة للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الكبيرين الشباب والهلال.

يدخل الهلال المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز، وتخطي عقبة الشباب الصعبة وبلوغ المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة الاتحاد والفيحاء، ولما لا وهو الزعيم كبير أسيا الذي تعود على حصد البطولات وصعود منصات التتويج، كان الهلال قد وصل إلى هذه المباراة بعد تخطيه عقبة النصر في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يسعى الشباب نحو الوصول إلى نهائي كأس الملك 2022، وتخطي عقبة الهلال الصعبة، والوصول إلى البطولة الرابعة في تاريخه، فقد استطاع الحصول على اللقب ثلاث مرات أعوام 2008، 2009، 2014، وكان شيخ الأندية قد وصل إلى هذه المباراة بعد تغلبه في ربع النهائي على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار من قبل الفريقين.

موعد مباراة الهلال والشباب القادمة

من المقرر أن تنطلق مباراة الشباب والهلال القادمة في نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد الموافق 03\04\2022، وسوف تلعب المباراة المنتظرة على ملعب “الملز” حسب التوقيتات التالية:-

21:00:- بتوقيت القاهرة.

22:00:- بتوقيت مكة المكرمة.

23:00:- بتوقيت أبوظبي.

19:00:- بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك سوف يتم نقل المباراة المرتقبة على أحد قنوات شبكة ssc ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

عداد نزول المباراة

سجل بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل الهلال المتوقع