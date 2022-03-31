نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة المحتدم.. موعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الترجي وشباب بلوزداد ، في إطار مباريات الجولة السادسة الأخيرة والحاسمة من دوري أبطال أفريقيا 2022/2021 ، وضمن لقاءات الإياب (العودة)، يحتضن مساء السبت، الملعب الأولمبي حمادي العقربي في مدينة رادس التونسية، مواجهة قوية ومرتقبة، في صراع مباشر على صدارة المجموعة الثالثة، تضم كلًا من شباب رياضي بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي ، حيث يكفي أصحاب الأرض التعادل بأي نتيجة، بينما يحتاج الضيوف إلى الفوز من أجل اقتناص صدارة المجموعة.

نتناول في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، بشأن موعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الموسم 58 من البطولة الأفريقية، إلى جانب تاريخ مواجهات الترجي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا .

مباراة الترجي وشباب بلوزداد

مرة أخرى، يجدد فريقا شباب بلوزداد والترجي الموعد مع مواجهة جديدة، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 .

إذ انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (1-1).

غير أن الصراع المباشر حاليًا بين الشقيقين العربيين، هو على صدارة المجموعة، بعد ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، مع التساوي في النقاط.

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة:

نشير إلى أن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأبطال الأفريقي ، ستشهد مواجهات عربية حاسمة.

من أبرزها، المواجهة العربية الخالصة، والتي تتمثل في مباراة الأهلي والهلال السوداني ، يسبقها مباراة صن دوانز والمريخ السوداني ، وللفرق الأربعة حظوظ متقاربة للتأهل.

نادي الترجي التونسي

مع أصحاب الديار نادي الترجي التونسي ، نبدأ تغطيتنا للقاء القوي.