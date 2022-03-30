نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والشباب الأحد 2022/04/03 نصف نهائي الكأس موقع حجز تذاكر الهلال والشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من جديد تعود المنافسات المحلية السعودية، بعد أن توج الأخضر بالوصول لنهائيات كأس العالم، وبدأ البحث عن موعد مباراة الهلال والشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021، والتي من المقرر أن يستقبلها ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض، اللقاء الذي لا بد أن ينتهي بفوز أحد الفريقين والتأهل إلي النهائي، ليلاقي الطرف الثاني الذي سوف يتحدد عقب مباراة الاتحاد والفيحاء، يتطلع الفريقين للفوز والوصول للنهائي، الهلال دائماً يبحث عن منصات التتويج، وكذالك منافسة اليوم الشباب يسعى أيضاً للفوز والترشح للنهائي.

كان الفريقين قد تأهلا إلي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن فاز الهلال على غريمه التقليدي نادي النصر السعودي، في الدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للنصر، وأيضاً في ديربي أخر فاز الشباب على قلعة الكؤوس النادي الأهلي بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، والليلة لابد من فائز يصل للنهائي ومهزوم يودع البطولة، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين.

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال والأهلي في الكأس

موعد مباراة الهلال والشباب في الكأس

19.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان.

22.00 : بتوقيت كلاً من مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت.

23.00 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موقع حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب

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الضغط على كلمة الفاعليات من الصفحة الرئيسية.

تحديد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

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دفع قيمة التذكرة إلكترونياً وطباعة التذكرة والاحتفاظ بها.

القنوات الناقلة مباراة الشباب ضد الهلال في الكأس

كما هو معروف منذ بداية الموسم الحالي 2022/2021 جميع مباريات الدوري والكأس تنقل حصرياً عبر قنوات ssc الرياضة، ومباراة اليوم في نصف نهائي الكأس تنقل حصرياً عبر قناة ssc hd 1، ولم يتحدد معلق اللقاء حتى اللحظة.

التشكيل المتوقع للهلال في المباراة