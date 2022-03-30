نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة مصر والجزائر تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد خسارة مصر والجزائر تعرف الان من خلال موقع ثقفني المنتخبات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتي سوف تقام في دولة قطر في شهر نوفمبر القادم حيث من الجدير بالذكر ان المنتخبات المؤهلة من قارة افريقيا هم 5 منتخبات سوف نعرضهم لكم في هذا المقال.

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 ؟

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022:

منتخب تونس منتخب الكاميرون منتخب السنغال منتخب المغرب منتخب غانا

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

حيث نجح المنتخب التونسي في تأهله إلى النهائيات عندما استطاع المدير الفني جلال القادري في الفوز علي المنتخب المالي بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي بينما فاز في الماتش الذي أقيم في بلده، سبق لتونس المشاركة في المونديال ابتداء من نسخة 1978 في الأرجنتين 1998 في فرنسا 2002 في اليابان 2006 في ألمانيا ثم في كأس العالم العام الماضي، كما تأهلت غانا لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد تعادلها 1-1 مع نيجيريا ، حيث التقى الفريقان مساء الثلاثاء على ملعب أبوجا في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لعام 2022، وجاء هدف غانا عن طريق توماس بارتي بتسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة وتعادل نيجيريا عبر وليام إيكونج في الدقيقة 22.

وأجريت القرعة يوم الجمعة الماضي ، ذهاب مباراة غانا ضد مالي بين الفريقين، وتمكن منتخب الكاميرون بقيادة المدرب سونج من التأهل لنهائيات كأس العالم بعد فوزه على الجزائر 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ومن الجدير بالذكر انه وافق الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على تعيين ريجوبرت سونج مدربًا لفريق Untamed Lions خلفًا للمدرب أنطونيو كونسيكاو الذي أقيل من منصبه، وفاز منتخب الأسود بالمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها الكاميرون بعد خسارته أمام منتخبنا المصري بركلات الترجيح.

تأهل السنغال لكأس العالم 2022

تأهلت السنغال لكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزها على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عبد الله واد ديامينياديو في غضون ذلك ، كان وحيد خولزاديتش المدرب الأجنبي الوحيد للبوسنة الذي جاء للتأهل على حساب الكونغو بقيادة هيكتور كوبر لنهائيات كأس العالم بعد فوزه في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، كما حجز المنتخب المغربي مكانه في نهائيات المونديال بفوز سهل على نظيره الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، والتي كانت إياب البطولة دورهم في التصفيات الأفريقية لعام 2022.